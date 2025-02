Program "Farma" 4 wchodzi w decydującą fazę, a emocje sięgają zenitu! W najnowszym odcinku uczestniczki Żaneta i Kaja stanęły do bezpośredniego pojedynku, którego stawką było miejsce w finale. W zadaniu polegającym na zbieraniu wianków Żaneta okazała się bezkonkurencyjna, zdobywając aż 11 punktów i tym samym eliminując swoją rywalkę. A co na to fani? Cóż, reakcje są skrajne!

Żaneta finalistką "Farmy". Widzom puściły nerwy

Starcie Żanety i Kai w "Farmie", do którego doszło w środowym odcinku wyemitowanym zaledwie dwa dni przed finałem show, od początku wzbudzało ogromne zainteresowanie widzów. Obie uczestniczki były silnymi pretendentkami do finału, jednak ostatecznie to Żaneta udowodniła swoją determinację i umiejętności, zapewniając sobie miejsce w ścisłej czołówce programu. Tym samym stało się jasne, że powalczy o tytuł "Super Farmera" i o złote widły.

Nie ulega wątpliwości, że Żaneta przez całą edycję programu wykazywała się dużą determinacją i umiejętnością radzenia sobie w trudnych warunkach. Dzięki konsekwencji i zaangażowaniu udało jej się pokonać kolejne etapy rywalizacji, a jej zwycięstwo w pojedynku z Kają potwierdziło, że zasłużenie znalazła się w finale.

Taki obrót wydarzeń nie mógł przejść bez echa wśród fanów, którzy natychmiast zareagowali na triumf Żanety w "Farmie" - sieć zalała fala gratulacji i radości:

Zasłużyła, bardzo ciężko pracowała

Żaneta musi wygrać, gratulacje

Jak dla mnie zasługuje, wspaniale

Nie zabrakło też jednak nieco bardziej (łagodnie mówiąc) zawiedzionych głosów fanów, którzy wcale nie widzieli Żanety w finale "Farmy":

Nie powinna tam być

Mam nadzieję, że nie wygra

Widzowie zaskoczeni zachowaniem Kai z "Farmy". Dała Żanecie wygrać?

Co ciekawe, nie tylko wygrana Żanety wzbudziła tak duże emocje wśród fanów "Farmy". Fani byli zdziwieni również postawą Kai i wprost pisali, że podczas pojedynku "pozwoliła Żanecie wygrać". W sieci posypały się komentarze na ten temat, a widzowie nie kryli żalu zachowaniem najmłodszej uczestniczki 4. edycji show Polsatu:

Nie rozumiem, dlaczego Kaja się poddała. To było widać, że odpuściła. Myślę, że Żaneta miała wygrać. Czyżby ustawka?

A ja lubię Kaję, szkoda, że w pewnym momencie odpuściła bo miała duże szanse

Kaja mogła wygrać, specjalnie odpuściła

Co sądzicie o całej sytuacji? Jedno jest pewne: już dzisiaj, 27 lutego, dowiemy się, kto razem z Żanetą znajdzie się w wielkim finale "Farmy". Komu kibicujecie?

