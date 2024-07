Edyta Górniak zaliczana jest to najzdolniejszych polskich wokalistek, jako jedna z nielicznych osiągnęła sukces poza granicami Polski. Do swoich największych osiągnięć z pewnością może też zaliczyć drugie miejsce w konkursie Eurowizji. Inni nasi reprezentanci z kolejnych lat nie zbliżyli się nawet do wyniku diwy. Gwiazda była nawet widziana w gronie faworytów do tegorocznej edycji Eurowizji. Przypomnijmy: TVP chce wysłać Górniak na Eurowizję

Reklama

W swojej karierze Edyta współpracowała z wieloma muzykami z całego świata, a tworzyli dla niej najwybitniejsi kompozytorzy i producenci, nie tylko z Polski. Jednym z nich był Adam Sztaba, kompozytor, aktualnie juror w programie "Must Be The Music. Tylko muzyka". W rozmowie z "Faktem" zdradził on kulisy współpracy z Górniak. Podkreśla, że jest ona wymagającą osobą, ale nie tylko w stosunku do innych, ale też przede wszystkim do siebie samej.

Edyta jest bardzo wymagająca. I to jest często mylone z byciem kapryśną, bo tu jest ta cienka różnica. Jeśli ktoś wymaga, to mówi się, że jest kapryśny. A to nie jest synonim. Ona jest wymagająca nie tylko względem współpracowników, ale także względem siebie. Dba o każdy detal. Gdy wychodzi na scenę dla niej ważne jest jaki materiał będzie za plecami, jaka scenografia, jakie światło. Dba o wszystko i to niektórych męczy. Stwierdzają, że ona jest od śpiewania, a nie od innych rzeczy i stąd się biorą rozmaite konflikty. To jest niekwestionowany talent. Takie talenty rodzą się raz na sto lat i nie ma w tym żadnej przesady

Edyta słynie też z eksperymentów ze swoim wizerunkiem i regularnie zmienia swoje oblicze, zarówno wizualne, jak i muzyczne, a to spotyka się z entuzjastycznym odbiorem przez jej fanów. Ostatnio Górniak powróciła do wcielenia eleganckiej diwy, ale jeszcze niedawno stawiała na bardzo seksowne oblicze i kuse stroje. Zdaniem Sztaby to nie był dla niej odpowiedni kierunek.

Może jest za późno na bycie dance’ową piosenkareczką, która będzie wyskakiwać w bikini i zabawiać młodzież. Myślę jednak, że Edyta wciąż szuka i całkiem możliwe, że w końcu odnajdzie - ocenia.

Górniak pracuje obecnie nad swoją nową płytą, a odrzucając propozycje udziału w talent show pokazała, że chce postawić tylko i wyłącznie na muzykę. Efekty jej pracy mamy poznać jeszcze w tym roku i jedno jest pewne - obok premiery jej kolejnego albumu nikt nie przejdzie obojętnie.

Zobacz: Syn Górniak śpiewa kolędę po angielsku. Odziedziczył talent po mamie

Zobacz także

Reklama

Zobacz jak Edyta zaprezentowała się na sportowej gali: