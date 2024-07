Adam Levine z zespołu Maroon 5 zapłaci za pogrzeb Christiny Grimmie! Taką informację na swoim Facebooku przekazał Marcus, brat zastrzelonej w sobotę 11 czerwca 22-letniej wokalistki The Voice. Adam znał artystkę z programu, w którym był jurorem. Nie może uwierzyć w to, co się stało, dlatego chce okazać wsparcie najbliższym Christiny.

Reklama

Adam Levine zapłaci za pogrzeb Christiny Grimmie!

Adam Levine, kiedy dowiedział się, że Christina Grimmie została zastrzelona, napisał na swoim Instagramie: Jestem smutny, zszokowany i zdezorientowany. To po prostu nie jest sprawiedliwe. Dlatego też postanowił pomóc finansowo:

Dowiedziałem się dziś rano, że Adam Levine osobiście zadzwonił do naszej matki i powiedział, że zapłaci za pogrzeb i transport ciała samolotem. Byłem w ogromnym szoku” – napisał Marcus, brat artystki, na swoim Facebooku.

Zobacz także: Zidentyfikowano zabójcę wokalistki "The Voice"! Wiemy, kim był 27-letni napastnik!

Zobacz także

Adam Levine poznał Christinę na planie The Voice. Wokalistka trafiła do jego drużyny, a więc mieli okazję współpracować ze sobą kilka miesięcy.

Reklama

Christina Grimmie miała tylko 22 lata.