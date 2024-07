Total look, czyli stylizacja na bazie jednego koloru, to spore wyzwanie które nie zawsze wychodzi na dobre. Na szczęście nie w przypadku modowej wyroczni "Party", Ady Fijał. Celebrytka na pokazie Natalii Jaroszewskiej wyraźnie zaznaczyła, że wiosna jest coraz bliżej i chociaż wiele innych znanych pań wybrało żółty dodatek, ten kolor pasował najbardziej do niej.

Ada Fijał wybrała kreację projektu bohaterki wieczoru, Natalii Jaroszewskiej. Mocny, żółty odcień świetnie pasował do jej koloru włosów i karnacji, a duża kopertówka dopełniła cały total look. Cieliste szpilki bardzo ciekawie współgrały z całym zestawem. Akcentem, który nie wprawił w nudę i monotonię były bordowe paznokcie.

Jeśli jedna jaskółka wiosny nie czyni to Ada jest zdecydowanie zaprzeczeniem tej teorii. Brawo.

