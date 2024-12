Dobre wiadomości dla fanów Małgorzaty Tomaszewskiej i Aleksandra Sikory! Jak się okazuje, prezenterzy ponownie pokażą się wspólnie na szklanym ekranie. Telewizyjny duet właśnie zapowiedział "wielki powrót", a fani nie posiadają się z radości. Tak, to się dzieje naprawdę! Zobaczcie, co właśnie przekazali byli prowadzący śniadaniówki TVP.

Reklama

Duet Małgorzaty Tomaszewskiej i Aleksandra Sikory powraca

Fani, którzy tęsknią za duetem tworzonym przez Małgorzatę Tomaszewską i Aleksandra Sikorę mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Jak się okazuje, ponowne występy telewizyjne pary nie są już tylko utopijnym marzeniem, ale wkrótce znów staną się rzeczywistością. Prezenterzy kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia sprawili swoim fanom nie lada prezent bożonarodzeniowy!

Na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym widać uradowanych Małgorzatę Tomaszewską i Aleksandra Sikorę na tle choinki. Mieli dla swoich fanów ważne ogłoszenie:

Wracamy do Was - napisała tajemniczo para prezenterów.

Fani nie dowierzają, że uwielbiany przez nich duet powraca do gry! Internauci nie potrafili się też powstrzymać od pytań nt. tego, co będą wspólnie robić dawni prowadzący "Pytania na śniadanie" - to pytanie pozostaje jednak póki co bez odpowiedzi:

Uwielbiam Was! Czekam z niecierpliwością

W końcu!!!

Boże jak mi brakuje dawnej TVP z Wami wszystkimi

Super, co będziecie prowadzić wspólnie?

fot. Gałązka/AKPA

Jak wiadomo, po zwolnieniu z TVP Aleksander Sikora przeszedł do Polsatu, gdzie prężnie rozwija swoją karierę. Widzowie mogli oglądać go m.in. w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i pojawiły się nawet doniesienia, że Sikora wystąpi w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Prezenter prowadzi też wydarzenia na żywo, m.in. koncert "Roztańczony PGE Narodowy".

Małgorzatę Tomaszewską i Olka Sikorę łączy prywatnie przyjaźń, a o swojej relacji mówią bardzo ciepło:

Mamy permanentny kontakt, nieprzerwany, więc tej tęsknoty mam nadzieję, że nigdy nie będzie - mówiła w wywiadzie dla Party.pl Tomaszewska.

Myślicie, że na scenie Polsatu dołączy do niego dawna redakcyjna koleżanka? Na konkrety przyjdzie fanom najwidoczniej jeszcze trochę poczekać, jednak biorąc pod uwagę fakt, że Małgorzata Tomaszewska przebywa na urlopie macierzyńskim, taki powrót wydaje się jak najbardziej realny.

Czekaliście na takie wieści? My bardzo!

Reklama

Zobacz także: Michał Danilczuk nagle przekazał radosne wieści. Maffashion: "Będziesz świetny w tej roli"