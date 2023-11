Michał Wójcik ma za sobą bardzo trudny czas, bo kilka miesięcy temu jego partnerka przegrała walkę z podstępną chorobą. Czy jednak ponownie jest zakochany? Do sieci trafiły jego zdjęcia z tajemniczą kobietą u boku.

Reklama

Michał Wójcik znów zakochany?

Gdy w marcu tego roku dotarła do nas ponura wiadomość o śmierci partnerki Michała Wójcika, media zalała lawina kondolencji. Fani, ale i koledzy i koleżanki z branży starali się wesprzeć kabareciarza i dodać mu odrobinę otuchy w tak trudnym czasie. Warto przypomnieć, że jego ukochana Jania długo walczyła z nowotworem, a Michał Wójcik nawet zwracał się do Polaków z prośbą o pomoc.

Michał Wójcik z partnerką Instagram@wojcikofficial

Zobacz także: Marcin Wójcik o zachowaniu Michała Wójcika w żałobie po ukochanej: "Ja nie wiem, czy bym tak potrafił"

Po stracie partnerki szybko wrócił do pracy, która pomagała mu chociaż na chwilę uciec myślami. Niezmiennie jednak unikał mediów społecznościowych i nie udzielał wywiadów. Przez to, mimo upływu czasu, fani tak naprawdę nie do końca wiedzieli, co dzieje się w jego życiu. Przełom nastąpił dopiero teraz, a wszystko za sprawą zdjęć, które pojawiły się na profilu Krzysztofa Skiby.

Fotki pochodzą z wesela wspólnych znajomych, a widzimy na nich nie tylko Skibę z małżonką czy pannę młodą, ale i Michała Wójcika, a u jego boku tajemniczą piękność. Kobieta ma na sobie czerwoną, krótką sukienkę. Kabareciarz w swoim stylu zapozował do zdjęć, choć widać, że obejmuje towarzyszkę w pasie.

Reklama

Kim jest ciemnowłosa kobieta u boku Michała i czy może być jego nową partnerką? Tego nie wiadomo i znając skrytość 51-latka jeszcze długo możemy się tego nie dowiedzieć.

Instagram @skibabigcyc