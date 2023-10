Mikołaj Roznerski po głośnym rozstaniu z Adrianą Kalską publicznie nie pojawiał się z żadną nową partnerką, choć w mediach pojawiały się spekulacje na temat jego relacji z Anną Głogowską, które ostatecznie nie zostały potwierdzone przez żadną ze stron. Teraz serwis ShowNews ogłosił, że Mikołaj Roznerski znów jest zakochany. Co na to sam aktor? Gwiazdor zabrał głos i ostatecznie zdementował te plotki.

Reklama

Mikołaj Roznerski znów jest zakochany?

Mikołaj Roznerski przez jakiś czas był w związku z Martą Juras. Para ma syna Antoniego, który przyszedł na świat w 2011 roku. Choć ich związek to przeszłość, to mają dobre relacje i paparazzi czasem uchwycą na zdjęciach ich wspólne wyjścia z synem do kina czy na zakupy. Potem aktor był w związku z Adrianą Kalską i nawet planowali ślub, ale ta relacja nie przetrwała próby czasu. Teraz jeden z serwisów ogłosił, że Mikołaj Roznerski znów jest zakochany. Jak informuje źródło serwisu, Mikołaj Roznerski już od kilku miesięcy ma być związany ze znajomą Marty Juras.

Poznali się bliżej, bo pracuje przy jego biznesie z kawą. Mikołaj dawno nie był tak szczęśliwy i traktuje ten związek poważnie. Nie chce już dłużej go ukrywać i niewykluczone, że wkrótce publicznie przedstawi ukochaną. poinformowało źródło serwisu ShowNews.

Instagram @mroznerski

Mikołaj Roznerski zdecydował się skomentować te doniesienia w mediach społecznościowych. Aktor nie ukrywa, że jest zaskoczony tego typu spekulacjami i z chęcią pozna osobę, która poinformowała, że jest zakochany.

Ciekawe zawsze widzą więcej. Ja bardzo chętnie poznam to źródło. napisała na Instagarmie Mikołaj Roznerski.

fot: ONS

Reklama

Zobacz także: Mikołaj Roznerski pozuje z "przyjaciółką" na kolanach. Fani: "Super wyglądacie"