Po tym, jak do sieci trafiły romantyczne ujęcia Libera z nową partnerką, wszyscy czekają na reakcję Sylwii Grzeszczak. Tymczasem wokalistka opublikowała wymowny spis. Utrze nosa byłemu? Jest na to szansa!

Życie uczuciowe Sylwii Grzeszczak niewątpliwie obfitowało ostatnio w zawirowania - w 2022 roku wokalistka przeżyła burzliwe rozstanie z Liberem. Teraz światło dzienne ujrzały pełne czułości kadry Libera z nową partnerką, a fani dopatrują się wymownych reakcji wokalistki na wieść o nowym związku byłego.

Tymczasem wokalistka pozostaje niewzruszona i nie komentuje tych rewelacji. Nie stroni jednak od aktywności w sieci i informowaniu fanów o kolejnych muzycznych nowościach. Tym razem Sylwia Grzeszczak ma nie lada powód do świętowania. Została bowiem wyróżniona w prestiżowym rankingu magazynu "Forbes Women Polska"!

Dziękuję za wyróżnienie i 58. miejsce w rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych 2024. To dla mnie zaszczyt znaleźć się w gronie tych wszystkich niesamowitych i inspirujących kobiet

Jak doprecyzowała Sylwia Grzeszczak, zbudowanie silnej marki osobistej zajęło jej lata. Obiecała jednak fanom, że nie będzie się zatrzymywać i zamierza kontynuować artystyczną ścieżkę:

Swoją markę osobistą zaczęłam budować już od 5. roku życia. Z pomocą rodziny, przyjaciół i Was, moi kochani fani, wierzę, że muzyka ma moc zmieniać świat! Obiecuję, że będę dalej tworzyć, śpiewać i zarażać Was pozytywną energią! Mam nadzieję, że jeszcze nie raz Was zaskoczę

- dodała wokalistka.