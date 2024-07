5 z 8

Najważniejszymi osobami w życiu Dody są jej rodzice - Paweł i Wanda Rabczewscy. To im Doda ufa bezgranicznie i dziękuje w każdym wywiadzie, za to, jak ją wychowali. Kiedy mama Dody zachorowała na raka, artystka zrobiła wszystko, żeby pokonała chorobę. Towarzyszą jej w najważniejszych momentach życia. Jak mówi sama piosenkarka, zdzwania się z mamą codziennie, bo ta musi wiedzieć absolutnie wszystko, co się u niej dzieje! Tata Dody zaś jest sportowcem. Wpoił jej, że honor to jedna z najważniejszych wartości. To po nim ma wolę do walki, walki fair play. Zwłaszcza o dobro swojej rodziny!

