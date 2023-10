Od pewnego czasu fani mają coraz więcej okazji, by lepiej poznać Dodę. Piosenkarka prowadzi autorski show w Polsacie, w którym pokazuje nie tylko swoją pracę, ale również osobiste życie. Gwiazda otwiera się na temat związków, a także problemów ze zdrowiem psychicznym. Ostatnio wokalistka udzieliła nam obszernego wywiadu, w którym zdradziła, jaka jest prywatnie. Jak wiele z Dody, którą na scenie ogląda publiczność, jest w Dorocie Rabczewskiej? Artystka przyznała, że zmieniła się przez lata.

Reklama

Doda opowiada, jaka jest prywatnie: "Jestem bardzo silna cały czas"

Gdyby zapytać przypadkowych przechodniów o Dodę, prawdopodobnie od każdego usłyszelibyśmy coś innego. Jedni mają ją za głodną uwagi aferzystkę, drudzy widzą ją jako charyzmatyczną i silną osobowość, która bierze, co chce i z powodzeniem prowadzi swoją karierę. Dla trzecich piosenkarka jest po prostu polską królową popu. Jak bardzo wokalistka gra przed publicznością, a w jakim stopniu jest naturalna? W rozmowie z naszym reporterem gwiazda przyznała, że nie ma dużej różnicy między Dodą a Dorotą Rabczewską.

Jestem bardzo silna cały czas. Zostałam tak wychowana. Rzeczy, które się nie zmieniają w przypadku Doroty i Dody, to ta pewność na siebie. Na pewno moja wewnętrzna siła, zdolność do regeneracji. Ja mam sportowy charakter. Ja jestem bardzo odważna, jestem bardzo wesoła. Mam duży dystans do siebie, duże poczucie humoru. Wrażliwość też się nie zmienia. Tylko zmienia się dostępność do tej wrażliwości i eksponowanie jej się zmienia — wyjaśniła.

Później Doda stwierdziła jednak, że na różne sposoby podchodzi do konfliktów w zależności od sytuacji. Zaznaczyła, że w życiu prywatnym unika sporów i spięć, co więcej — częściej występuje w roli mediatorki. Natomiast do przepychanek show-biznesowych ma nieco inny stosunek.

Na pewno zmienia się też [...] umiejętność reagowania na różne konflikty. [...] Natomiast w show-biznesie umiałam każdy konflikt i zaczepianie mnie przekuć na swoją korzyść. [...] Musiałam stać się tym rekinem show-biznesu, żeby sama nie być zjedzona — powiedziała.

Upływ czasu i problemy zdrowotne spowodowały jednak, że Doda przestała się przejmować także aferami w branży i zaczęła odpuszczać. Jak stwierdziła, po trudnych doświadczeniach prywatnych niełatwo jest ją sprowokować.

Teraz też już mi się nie chce w tych dramach uczestniczyć, ale to bardziej ze względu na moje zdrowie. Przeszłam ciężką walkę z depresją. Wygrałam ją, więc teraz takie rzeczy nie są już w stanie mnie sprowokować. Też dojrzałam, mam już 40 lat, w związku z tym inaczej patrzę na różne rzeczy — dodała.

Zobacz także: W drugim odcinku "Doda. Dream Show" pojawiła się mama gwiazdy. "Zasnęła. Po prostu to ją wykończyło"

Reklama

Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak zmieniała się gwiazda i jaką jest osobą, gdy gasną reflektory oraz czerwone lampki kamer, obejrzyjcie nasz materiał wideo do końca. W naszym wywiadzie Doda opowiedziała również o współpracy ze Smolastym.