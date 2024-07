News z ostatniej chwili! Polska marka kosmetyczna Bielenda kontynuuje współpracę z Edytą Olszówką - jedną z najbardziej utalentowanych i lubianych aktorek w naszym kraju. Sukces zeszłorocznej współpracy będzie w naturalny sposób rozwijany w kampaniach promujących premierowe linie kosmetyczne oraz serie. Już wkrótce więcej informacji na ten temat.

"W życiu zawodowym i osobistym stawiam na naturalność. Ma to szczególnie znaczenie w pielęgnacji skóry i dbaniu o jej najlepszą kondycję. To dla mnie bardzo ważne, ponieważ mogę czuć się pewnie na scenie i podejmować kolejne wyzwania aktorskie. Cieszę się, że mogę liczyć na wsparcie marki Bielenda. To doskonałe kosmetyki, które sprawdziłam w pracy i w codziennym życiu. Nie mogę się więc doczekać kolejnych, wspólnych odkryć pielęgnacyjnych" – podkreśla ambasadorka Bielendy.

Jak oceniacie tę gwiazdorską kolaborację?

Zobaczcie backstage sesji do nowej kampanii z udziałem Edyty: