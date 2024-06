Klaudia Halejcio razem ze swoim partnerem nie oszczędzają na swojej córce i co roku organizują dla niej huczne urodziny. Tym razem aktorka ponownie się postarała i wykazała kreatywnością. Nel świętowała swoje 3. urodziny niczym prawdziwa księżniczka. Choć aktorka nie podzieliła się relacją z tej uroczystości, to jednak zrobił to za nią znany influencer.

Klaudia Halejcio zorganizowała bajeczne urodziny dla córki

Od kilku lat Klaudia Halejcio jest w związku z biznesmenem Oskarem Wojciechowskim, z którym ma córeczkę o imieniu Nel. Od kiedy na świecie pojawiła się ich pociecha, aktorka coraz rzadziej zaczęła pojawiać się na szklanym ekranie i skupiła się na wychowaniu córeczki i pracy jako influencerka. Ostatnio Klaudia Halejcio zaskoczyła wyznaniem o trzecim dziecku, a jej słowa mocno zaskoczyły internautów.

W niedziele, 2 czerwca córeczka gwiazdy świętowała swoje 3 urodziny, a rodzice przygotowali dla niej nie lada niespodziankę. Na Instagramie pojawiła się relacja z tej wyjątkowej imprezy, ale to nie aktorka się nią podzieliła.

Instagram @lucky_luka_official

Na urodzinach 3-letniej Nel nie zabrakło atrakcji i trzeba przyznać, że niejedna dziewczynka marzy o takim przyjęciu. Na jubilatkę czekał zamek z jej imieniem oraz tort również w kształcie zamku. Na dzieci czekało wiele atrakcji m.in. dmuchany zamek czy malowanie na płótnie.

Instagram @lucky_luka_official

Na imprezie urodzinowej nie zabrakło znanych influencerów Andziaks i Luki ze swoją córeczką Charlotte. To właśnie influencer jako pierwszy zrelacjonowała przyjęcie 3-letniej Nel. Po uśmiechu córeczki gwiazdy można stwierdzić, że uroczystość się udała.

My również składamy najserdeczniejsze życzenia dla Nel.

Instagram @lucky_luka_official