Wizaż.pl hucznie świętował swoje 22. urodziny! Na imprezie z tej okazji nie zabrakło Joanny Koroniewskiej, Zofii Zborowskiej czy Ewy Wachowicz, które odebrały statuetki z rąk Redaktor Naczelnej Anety Wikariak. Zobaczcie też, jakie marki w tym roku zostały uhonorowane Nagrodą Redaktor Naczelnej!

22. urodziny Wizaz.pl i Nagrody Redaktor Naczelnej przyznane!

Od 2000 roku Wizaz.pl łączy pokolenia kobiet w całej Polsce, które dorastają wraz z serwisem. Od 22 lat użytkowniczki zebrane w wielką społeczność wspierają się na drodze do akceptacji siebie, ale też osiągnięcia sposobu na pielęgnację idealnie dopasowaną do potrzeb skóry. To właśnie opinie Wizażanek wspierają kobiety w wyborze najbardziej odpowiednich dla nich kosmetyków i akcesoriów - zarówno do pielęgnacji, makijażu, jak i manicure. Serwis inspiruje, ale też jest źródłem rzetelnych informacji dla osób z problemami skóry, włosów i paznokci, które tak często wywracają kobiecy świat do góry nogami.

W tym roku, właśnie z okazji swoich 22 urodzin, Wizaz.pl uhonorował 5 wyjątkowych kobiet, które swoją postawą inspirują inne kobiety do bycia sobą, do odczuwania czułości i sympatii do samych siebie oraz do tak potrzebnej nam wszystkim samoakceptacji. Same nie boją się pokazywać naturalności.

Nagrody „Jestem piękna, bo jestem sobą” otrzymały:

Joanna Koroniewska-Dowbor

Ewa Farna

Ewa Wachowicz

Zofia Zborowska-Wrona

Justyna Lis

AKPA / Podlewski

Ponadto, serwis Wizaz.pl wyróżnił i nagrodził marki i firmy kosmetyczne, dla których kobiety są zawsze na pierwszym miejscu. Troszczą się nie tylko o ich urodę, ale też samopoczucie, rozwój osobisty oraz ich rolę w świecie. To także marki, które angażują się w ważne społecznie akcje, niosące pomoc i wsparcie, tam gdzie jest na nie największe zapotrzebowanie. Redaktor Naczelna - Aneta Wikariak - wytypowała 7 takich marek i firm kosmetycznych, które wpisują się w filozofię szerokiej społeczności Wizaz.pl.

Nagrodzeni zostali:

- marka AA - za łączenie przez 40 lat innowacyjności i bezpieczeństwa w produkcji hipoalergicznych kosmetyków do twarzy i ciała;

- marka Max Factor - za wspieranie kobiet w przemianach, dzięki którym stają się gwiazdami na scenie swojego życia;

- firma Avon Cosmetics Polska - za walkę o lepszy świat: wsparcie walczącej Ukrainy i krzywdzonych kobiet w Polsce;

- marka L’oreal Paris - za propagowanie wiedzy o pielęgnacji anti-aging wśród kobiet w każdym wieku;

- firma Pierre Fabre Group - za innowacyjny filtr przeciwsłoneczny nowej generacji TriAsorB, który chroni przed światłem niebieskim;

- firma Top Estetic - za możliwość korzystania z opieki kosmetologów bez wychodzenia z domu i o każdej porze;

- firma Eveline Cosmetics - za udowodnienie, że na kosmetyczne innowacje może sobie pozwolić każda kobieta;

AKPA / Podlewski

Gratulujemy nagrodzonym. A więcej na temat produktów nagrodzonych marek możecie przeczytać w recenzjach Wizażanek w katalogu KWC: https://wizaz.pl/kosmetyki/

