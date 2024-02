W czwartkowy wieczór dziennikarka TVN24 postanowiła pochwalić się na Instagramie, że już wkrótce zostanie mamą. Olga Mildyn postanowiła opublikować zdjęcie z ciążowym brzuszkiem, po którym można stwierdzić, że termin porodu zbliża się wielkimi krokami.

Tłusty czwartek nie kręcił się tylko wokół pączków, ale i radosnej nowiny. Olga Mildyn dziennikarka i reportażystka TVN24 postanowił ogłosić w dość humorystyczny sposób, że już wkrótce zostanie mamą. Dziennikarka ma na swoim koncie sporo sukcesów, m.in. była nominowana do nagrody Grand Press oraz wyróżniona przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Niedługo będzie musiała zrobić sobie jednak przerwę od pracy, bo już niebawem na świat przyjdzie jej pociecha. Mildyn postanowiła ogłosić tę radosną nowinę w dość niecodzienny sposób.

Dziś niby tylko (niecałe) dwa pączki, a efekty jakby spektakularne — słodko i brzuch bliski eksplozji. Takie urodziny to ja mogę mieć częściej! Dziękuję Wam za wszystkie życzenia, pozostaje mi trzymać kciuki, żeby się spełniły, zjeść do końca tego napakowanego pistacją potwora i nie przewrócić się po tym z wrażenia :) Ludzie, fajnie Was mieć!

— napisała dziennikarka.