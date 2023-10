Przez ostatnie 23 lata Wizaz.pl stanowił nieustanne źródło inspiracji dla kobiet oraz tworzył niebywałą społeczność, w której każdy miał szansę dzielić się swoimi osobistymi doświadczeniami związanymi z kosmetykami i metodami pielęgnacji, ale nie tylko. To też miejsce, w którym otwarcie dyskutuje się o istotnych kwestiach społecznych dotykających kobiet.

Reklama

Urodzinowa gala Wizaz.pl

Od samego wejścia na gości czekała moc kosmetycznych (i nie tylko) atrakcji. Drogeria Cocolita rozdawała prezenty niespodzianki. Aby sięgnąć po kosmetyczne perełki wystarczyło... zadzwonić.

FOT. ADRIAN STYKOWSKI

Dalej marka L'Oréal Paris przybliżała zainteresowanym, na czym polega polecana przez specjalistów metoda #SkinCycling, która aktualnie bije rekordy popularności na TikToku. Ekspertka szczegółowo tłumaczyła jej zasady. Można było również bliżej poznać produkty brandu.

Influencerka Jagoda Warga w strefie L'Oreal Paris odpowiadała na pytania o rutynę #skincycling AKPA

Marka NeoNail zajęła się za to dłońmi naszych gości. Chętne osoby mogły skorzystać z usług pielęgnacyjnych oraz manicure.

FOT. ADRIAN STYKOWSKI

O włosy zaproszonych osób zadbała z kolei marka Schwarzkopf, a na kolejnym stanowisku marka MaxFactor zdradzała tajniki udanego makijażu.

AKPA

Na gości gali czekały też specjalne strefy, na których mogli poznać produkty marek beBIO, SEYSSO, Cosmetics czy YOPE.

FOT. ADRIAN STYKOWSKI

FOT. ADRIAN STYKOWSKI

Od lewej: Martyna Kaczmarek, Wiktoria Różańska, Natalia Węgrzynowska YOPE FOT. ADRIAN STYKOWSKI

Atrakcją była także strefa marki Remington. Tu dzieliliśmy się... komplementami:) Dodatkowo, każdy z gości mógł spersonalizować swoją torbę za pomocą naszywek z wyrazami opisującymi, co robi dla siebie.

FOT. ADRIAN STYKOWSKI

W trakcie 23. urodzin Wizaz.pl szczególnie skupiono się na akceptacji i tematach ważnych społecznie.

Przyznano specjalne nagrody Redaktor Naczelnej Wizaz.pl dla osobowości oraz marek, których działania podkreślają wyjątkowość kobiet oraz dbają o ich lepsze jutro.

Laureaci nagrody Redaktor Naczelnej Wizaz.pl

Marka Bella została wyróżniona za kampanię "Kobiecość na Twoich zasadach", w której to przekazywała kobietom, co robić, aby zwiększyć swoją pewność siebie i czuć się piękną, wartościową osobą na co dzień. Wyróżnienie odebrała współwłaścicielka firmy EK Studio - Inga Hoffmann – Grabowska.

Zobacz także

AKPA

Firma Oceanic została doceniona za kampanię AA Technologia Wieku, w której pokazano, że piękno jest niezależne od naszej metryki. Statuetkę odebrały ambasadorki kampanii: Irena Wielocha oraz Ewa Wachowicz.

AKPA

Firma SEYSSO otrzymała wyróżnienie za kampanię #SmilePositive, w której udowadniała, że uśmiech ma moc. Statuetkę odebrała Dorota Kowalewska - Brand Manager marki SEYSSO.

AKPA

Firma Douglas Polska z kolei została doceniona za kampanię "Beauty is...", w której przekazywano, że piękno niejedno ma imię i warto je w sobie dostrzec oraz odważnie wyrażać. Wyróżnienie z rąk prowadzących odebrała Agnieszka Gap-Ozdarska - SN Commercial Marketing Manager.

AKPA

Marka beBIO Cosmetics została wyróżniona za to, że we współpracy z Ewą Chodakowską zachęca kobiety do tego, aby dbanie o siebie stało się ich codziennym nawykiem. Statuetkę odebrała Magdalena Szymanowska – współtwórczyni marki BeBIO Cosmetics.

AKPA

YES otrzymał statuetkę za kampanię "YES Jestem Kobietą. Jestem przyszłością", w której pokazuje, że dzięki sile kobiecego wsparcia kolejne pokolenia mogą zmieniać świat na lepsze. Nagrodę na scenie odebrała Anna Jędryka z agencji 180 heartbeates.

Urodzinowa gala wizaz.pl AKPA

Redaktor Naczelna - Aneta Wikariak - przyznała również nagrody dla niezwykłych kobiet, które działają w myśl idei akcji prowadzonej na Wizaz.pl - "Jestem piękna, bo jestem sobą".

Oto laureatki:

Kingia Wilczewska za udowodnienie, że żadna choroba nie przeszkodzi kobiecie być piękną.

Katarzyna Dacyszyn za uświadamianie kobietom, że każdy kryzys można przetrwać, jeśli uwierzymy w siebie.

Irena Wielocha, ambasadorka marki AA, za udowadnianie, że w każdym wieku możemy się czuć najlepiej w swoim ciele.

AKPA

Ewa Zakrzewska za udowodnienie, że kobiety są piękne w każdym rozmiarze.

AKPA

Dominika Jeżewska za zarażanie innych swoim optymizmem, bo szkoda czasu na użalanie się nad sobą z powodu „gorszej” skóry.

AKPA

Lila Janowska za udowadnianie, że nawet nieidealna codzienność może być idealna. Lila została laureatką plebiscytu Wizażanek.

AKPA

Martyna Wojciechowska została wyróżniona za uświadamianie kobiet, że są piękne, kiedy są wolne, a najważniejsze jest to, żeby się czuły dobrze same ze sobą.

Reklama

Po uroczystym rozdaniu nagród przyszedł czas na rozmowy w kuluarach. Zobaczcie, jak się bawili nasi goście.

FOT. ADRIAN STYKOWSKI