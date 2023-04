Nagrody Kosmetyk Wszech Czasów 2023 przyznane! 

Dermokosmetyki to bezpieczne kosmetyki o silniejszych właściwościach niż kosmetyki drogeryjne. Dermokosmetyki można stosować do cery wrażliwej i alergicznej. Żeby były skuteczne, należy przestrzegać podstawowych zasad pielęgnacji wrażliwej skóry. Cera wrażliwa to taka, która łatwo ulega podrażnieniu, w wyniku czego piecze, swędzi, mrowi, staje się napięta i zaczerwieniona. Czynnikami drażniącymi mogą być zarówno silne substancje chemiczne, np. myjące, jak i wiatr, słońce, mróz, alergeny czy zanieczyszczenia powietrza. Ukoić wrażliwą skórę pomagają dermokosmetyki. Co powinien zawierać krem do cery wrażliwej? Składniki łagodzące Dermokosmetyki to produkty pielęgnacyjne dostępne w aptece . Dostępne są całe linie przeznaczone do pielęgnacji cery wrażliwej, suchej, atopowej, a także cery trądzikowej czy z innymi problemami. Wrażliwa skóra wymaga stosowania łagodnych substancji do mycia, kremu i serum do twarzy. Krem do cery wrażliwej jest podstawą pielęgnacji. Jego działanie może wzmocnić serum do twarzy o właściwościach łagodzących i nawilżających. Cera wrażliwa to często cera naczynkowa. Krem do cery naczynkowe j może zawierać substancje uszczelniające naczynia krwionośne, np. witaminę C , rutynę, ekstrakty roślinne (m.in. z arniki lub kasztanowca), a także hesperydynę. W połączeniu ze składnikami nawilżającymi i łagodzącymi substancje te zapewniają ukojenie cerze wrażliwej. Krem do cery naczynkowej można stosować też w okresach nasilenia alergii, kiedy cera staje się nadwrażliwa. Nieco innej pielęgnacji wymaga cera wrażliwa z trądzikiem . Na łagodzenie objawów nadwrażliwości należy stosować dermokosmetyki o składzie podobnym do składu kremu do cery naczynkowej (który stosuje się także do nadwrażliwej cery suchej), a...