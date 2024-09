30. uroczysty perłowy jubileusz ELLE w Polsce i gala wręczenia nagród ELLE Style Awards 2024 na długo pozostanie w pamięci gości. W czwartek, 5 września wiele gwiazd, znanych osobistości ze świata mody, kultury i sztuki, a także przyjaciół redakcji pojawiło się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Gości przywitali Marta Tabiś-Szymanek, redaktorka naczelna magazynu ELLE oraz Maciej Klepacki, prezes Burda Media Polska, natomiast galę poprowadzili Helena Englert i Mateusz Hładki.

ELLE STYLE AWARDS 2024: Największy światowy magazyn o modzie, świętuje swoje 30 urodziny

Pierwszy numer polskiego wydania magazynu ELLE był bezwątpienie wyjątkowy — otworzył on kobietom okno na świat i nowy styl życia. Od tego czasu minęło już 30 lat i dziś Elle to multimedialny brand, który jest zawsze tam, gdzie kobieta: w prasie, online i w social mediach. Od trzech dekad misją Elle jest wspieranie artystów, ludzi sztuki, promowanie rodzimej mody, wsparcie dla modelingu, polskiej fotografii, branży beauty. Trzeba podkreślić, że Elle to przede wszystkim ludzie, którzy przez te wszystkie lata tworzyli ten brand. ELLE jest inspiracją i nieustannym poszukiwaniem źródeł piękna, „ironia w powadze i powaga we frywolności”. Obok mody i urody jednym z kluczowych filarów marki było i jest do dziś zaangażowanie społeczne. Helene Lazareff była założycielką Elle, która chciała dla swoich czytelniczek tego, co najlepsze i darzyła je wielkim szacunkiem. Uważała, że zasługują na to, by w końcu być postrzegane jako silne kobiety, które mogą uzyskać niezależność finansową.

Z okazji urodzin ELLE powstał Manifest ELLE Generation, będący naturalnym rozwinięciem misji magazynu. Do współpracy redakcja zaprosiła Sylwię Chutnik, która oddała słowami to, co my — kobiety - czujemy, czego pragniemy i potrzebujemy. Odważny manifest o kobiecej sile dedykowano Zofii Nałkowskiej, a inspiracją stały się jej słowa: "Chcemy całego życia", które wypowiedziała ponad sto lat temu na Zjeździe Kobiet, mając zaledwie 23 lata. ELLE od trzech dekad towarzyszy kobietom, które podziwia i wspiera. Na scenie pojawiły się gwiazdy, które wzięły udział w filmie manifestu: Grażyna Torbicka, Magda Mołek, Bogna Sworowska, Katarzyna Sokołowska, Lara Gessler, Sylwia Chutnik, Helena Englert, Sara James, Małgorzata Socha, Vanessa Aleksander, Lidia Popiel, Karolina Sobańska, Kamila Szczawińska i Magdalena Boczarska. O muzyczną oprawę wydarzenia zadbała Iwona Skwarek.

Wieczór nie byłby kompletny bez finały Plebiscytu ELLE Style Awards 2024, prestiżowej, międzynarodowej nagrody ELLE. Jest ona wyrazem uznania dla wybitnych osobowości, które zmieniają krajobraz polskiej mody. Doceniane są niezapomniane kolekcje, kreatywne pomysły i obiecujące nazwiska. W roku przyznano nagrody w aż siedmiu kategoriach: ikona stylu, marka roku, modelka roku, fotograf roku, odkrycie roku, twórca ponadczasowy oraz sukces międzynarodowy. Po raz pierwszy w historii plebiscytu wybór we wszystkich siedmiu kategoriach redakcja ELLE pozostawiła swoim czytelniczkom i czytelnikom, którzy oddali blisko 50 tysięcy głosów.

Oto lista laureatów ELLE Style Awards 2024:

Model Roku – Michael Zielinski

Ikona Stylu – Lara Gessler

Marka Roku – Undress Code

Odkrycie Roku – Orage Studio

Fotograf Roku – Dorota Szulc

Twórca Ponadczasowy – Jakub Józef Orliński

Sukces Międzynarodowy – Joanna Kulig

Wyjątkowym akcentem wieczoru był funkowo-soul’owy występ zespołu P.Unity na tle zjawiskowej perły zdobiącej środek sceny. Perłową inspirację uczestnicy wydarzenia mogli podziwiać w stylizacjach gości wieczoru, m.in.: Mai Ostaszewskiej, Agnieszki Woźniak-Starak, Moniki Olejnik, Małgorzaty Foremniak, Joanny Horodyńskiej, Magdaleny Mielcarz, Olgi Bołądź, Julii Kuczuńskiej, Julii Wieniawy, Michała Korkosza i wielu innych.

Z okazji 30-lecia ELLE wydało urodzinową wersję magazynu dostępną z czterema wersjami okładki i czterema wyjątkowymi bohaterami. Każdy z nich reprezentuje jedną dekadę ELLE na rynku. To ikony, które pojawiły się w swoim czasie i pozostały nimi do dnia dzisiejszego. Pani prezydentowa Jolanta Kwaśniewska reprezentuje lata 90te, top modelka Małgosia Bela – lata 2000, Joanna Kulig ostatnią dekadę i najmłodszy w tym gronie – Bedoes 2115, czyli raper Borys Przybylski. Mężczyzna, który udowadnia, że dzisiejszy świat potrzebuje kobiecej siły i męskiej wrażliwości.

26 milionów egzemplarzy – tyle magazynów ELLE zostało sprzedanych w Polsce przez 30 lat do dziś. Mam nadzieję, że kolejne numery, tak jak i ten nasz urodzinowy, który wczoraj pojawił się na rynku, będą biły kolejne rekordy – podsumowuje Marta Tabiś-Szymanek.

