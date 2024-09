Rodzina Michała Wiśniewskiego od lat jest doskonale znana w polskim show biznesie, a internauci regularnie śledzą życie prywatne wokalisty. Piosenkarz ma szóstkę dzieci, a teraz najstarsza z córek zasiadła na kanapie w programie Kuby Wojewódzkiego i wyznała, jak wyglądały jej relacje z rówieśnikami. Okazuje się, że popularność rodziców była wielką przeszkodą.

Fabienne Wiśniewska o relacjach z rówieśnikami

Mandaryna i Fabienne Wiśniewskie postanowiły wziąć udział w znanym programie telewizyjnym. Program "Azji Express" był dla nich wielkim wyzwaniem, ale potraktowały go jak przygodę życia. W rozmowie z Pudelkiem wyznały, co skłoniło matkę i córkę do wzięcia udziału w tak wyczerpującym programie.

Talerze nie latały. My tam przyjechałyśmy po super zabawę i przygodę. Nawet nie mogę powiedzieć, że 'o dziwo', bo my się nie kłócimy, nawet w domu nie ma takich sytuacji. (...) Cieszę się, bo udało mi się mieć tak wspaniałe dzieci, przy których nie latają talerze, z którymi można podyskutować, nawet jeżeli rozmowy są trudne, nawet jeśli się nie zgadzamy i trzeba przewałkować coś długo, to ja kocham te rozmowy - mówiła Mandaryna.

Aby porozmawiać o udziale w show Mandaryna i Fabienne udały się do programu Kuby Wojewódzkiego, który nie omieszkał zapytać również o życie prywatne córki Wiśniewskich. Okazało się, że dziewczyna miała niemałe problemy z rówieśnikami tylko dlatego, że jest dzieckiem popularnych artystów.

Dokuczali mi. Chcieli mnie poniżyć, żeby poczuć się lepiej - mówiła Fabienne.

Fabienne Wiśniewska dodała również, że w związku z tym, że od dziecka była częścią show-biznesu, dziś nie marzy o tym, by być osobą popularną. Udział w show TVN-u traktuje w formie przygody oraz wspaniałego czasu z mamą, jednak nie jest to dla niej trampolina i przepustka na czerwone dywany.

