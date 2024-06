Jagodzianki to typowo letni przysmak: kto nigdy nie czekał na te świeże wypieki, niech pierwszy rzuci kamieniem. Niestety, ceny tych słodkości mogą przyprawić o zawrót głowy! Ile trzeba zapłacić w tym roku za jagodziankę w cukierni Lary Gessler i jak ona sama tłumaczy się z takich kwot?

Cukiernia Słodki Słony to jeden z najbardziej prestiżowych warszawskich adresów w kontekście wypieków i słodkości. Nic zatem dziwnego, że co roku przyciąga amatorów słodyczy na pyszne jagodzianki, których cena może jednak wywoływać niemałe kontrowersje.

W rozmowie z naszą reporterką, Angeliką Bielską, właścicielka cukierni, Lara Gessler zdradziła, skąd wynika taka cena jagodzianek:

W tym roku to jest 31 złotych no i co, kto chce kupować, ten kupuje, kto nie chce, nie kupuje. Są osoby, którym odpowiada ta akurat jagodzianka, są inni, którzy mówią - w ogóle bez sensu, przepłacamy i idzie gdzie indziej (...) Ja jestem pewna jakości tych jagodzianek i nic bym w niej nie zmieniło (...) ale nikogo nie zmuszam

- powiedziała Lara Gessler przed naszą kamerą.