Nie jest tajemnicą, że Justyna Steczkowska od zawsze wspiera społeczność LGBT+. W naszym wywiadzie wróciła pamięcią do koncertu, który był organizowany z myślą o osobach LGBT+ i na którym zgodziła się zaśpiewać. Zobaczcie, co jeszcze Justyna Steczkowska uważa o kategoryzowaniu miłości.

Justyna Steczkowska szczerze o osobach LGBT+

Justyna Steczkowska to niekwestionowana gwiazda polskiej sceny muzycznej. Fani doceniają jej warsztat wokalny, ale również fakt, że od zawsze jest otwarta na swoich fanów, którzy często należą do grupy LGBT+. Czerwiec to miesiąc dumy dla tej społeczności i nie tak dawno Justyna Steczkowska zagrała koncert w warszawskim klubie, aby okazać im wsparcie. Justyna Steczkowska nie kryje, że dla niej miłość nie ma płci i nie jest dla niej istotne kto, kogo kocha. Dumnie i jasno wyraża swoje zdanie i tak też było podczas wywiadu dla Party.pl. Zobaczcie.

Dusza nie ma płci, miłość jest tak wielką wartością, że nie powinniśmy tego w ogóle komentować i ja pracuje z tą społecznością od zarania dziejów- to są zawsze moi fryzjerzy(...) podstawą wszystkiego co rośnie jest miłość, więc każdy jej przejaw powinien być traktowany z szacunkiem(...) Jakie znaczenie ma tutaj płeć? Ratunku! - powiedziała Justyna Steczkowska.

Justyna Steczkowska w naszym wywiadzie powiedziała w stronę społeczności LGBT+ naprawdę wiele ciepłych słów. Jeśli chcecie posłuchać, co jeszcze zdradziła nam piosenkarka, to koniecznie obejrzyjcie nasze wideo, które jest zamieszczone powyżej.

