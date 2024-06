Justyna Steczkowska jest prawdziwą ikoną polskiej sceny i już od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Nazywana przez wielu "Diwą" sukcesywnie rozwija swoje skrzydła kariery, co przynosi jej nie tylko jeszcze większe uznanie, ale i przychody. Tylko nam opowiedziała dokładnie o źródłach zarobku. Zdradziła też, na co przeznacza zarobione pieniądze.

W czołówce polskich gwiazd od dawna króluje Justyna Steczkowska, nie mając sobie równych. Niezwykły wdzięk i niepowtarzalny talent pomogły jej zaskarbić wokół siebie prawdziwą armię fanów, którzy kibicują jej na każdym kroku. Co ciekawe, ostatnio wokalistka zaśpiewała na ślubie fanki, co odbiło się spory echem!

Choć na co dzień artystka ma sporo pracy, udało nam się z nią porozmawiać i poruszyć m.in. temat finansów. Nie od dziś wiadomo, że obecnie wynagrodzenia gwiazd za koncerty czy udziały w reklamach są naprawdę ogromne i sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy. Postanowiliśmy zapytać jednak Justynę Steczkowską wprost, na czym ona tak właściwie zarabia pieniądze.

Okazuje się, że jednym z głównych źródeł są reklamy i posty sponsorowane na jej profilu instagramowym! Co ciekawe, zdradziła także, że w ten sposób zarobione pieniądze przeznacza głównie na rozwój kariery. Przytoczyła również jeden z uszczypliwych komentarzy, w którym internauta zarzucił jej, że "powinna zająć się muzyką, a nie reklamowaniem torebek".