Sebastian Fabijański tuż po finale "Tańca z Gwiazdami" opowiedział przed naszą kamerą o emocjach, które towarzyszyły mu po ogłoszeniu wyników. Jak przyznał, po usłyszeniu nazwiska zwycięzcy potrzebował chwili za kulisami, by dojść do siebie i ochłonąć po tak intensywnym wieczorze. Czy zdążył już porozmawiać z Gamou?

Sebastian Fabijański zabrał głos po finale "Tańca z Gwiazdami"

18. edycję "Tańca z Gwiazdami" wygrali Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, którzy sięgnęli po Kryształową Kulę po niezwykle emocjonującym finale programu. O zwycięstwo walczyły także trzy pozostałe pary: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke oraz Sebastian Fabijański i Julia Suryś. Widzowie od tygodni podkreślali jednak, że to właśnie Fabijański najbardziej zasługuje na wygraną i wielu z nich typowało go na triumfatora show.

Ostatecznie decyzja należała do publiczności, która wskazała innych zwycięzców. Sebastian Fabijański tuż po finale opowiedział przed naszą kamerą o emocjach, jakie towarzyszyły mu po ogłoszeniu werdyktu i zdradził, jak zareagował na wyniki programu. Czy miał już okazję porozmawiać z Gamou i pogratulować mu wygranej?

Nie. Ja po ogłoszeniu werdyktu musiałem trochę się tak z tych emocji... (...) Nie chciałem tam zostać na gorąco i udzielać wywiadów w takim bardzo silnym rozdygotaniu wewnętrznym. Więc po prostu poszedłem sobie na górę, zdjąłem frak, troszkę mi ulżyło i wyszedłem z wami rozmawiać powiedział w rozmowie z naszą reporterką.

Jak przyznał, chwila ogłoszenia wyników była dla niego niezwykle poruszająca. Emocje były tak duże, że potrzebował momentu za kulisami, by ochłonąć i uspokoić myśli po intensywnym finale.

Musiałem po prostu chwilę dla siebie w tym wszystkim, wiesz... Kurczę to jest program telewizyjny, który dostarcza tak skrajne emocje, że trzeba jakoś zarządzić tym, żeby nie dawać później jakichś emocjonalnych strasznie wypowiedzi. Tylko po prostu tak złapać oddech, chwilę odsapnąć, przyjść i już z zupełnie innym stanem emocjonalnym rozmawiać dodał.

