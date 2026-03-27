Ewelina Lisowska od lat zaznacza swoją obecność na polskiej scenie muzycznej, a jej utwory cieszą się dużą popularnością wśród słuchaczy. Nie wszystkie jednak spotykają się z takim samym uznaniem i rozgłosem. Jak artystka podchodzi do takich sytuacji? W rozmowie z Party.pl podzieliła się swoimi przemyśleniami i szczerze opowiedziała o emocjach, które temu towarzyszą.

Ewelina Lisowska o trudach kariery

Ewelina Lisowska, czyli gwiazda programu "X Factor", największe sukcesy radiowe odnosiła na początku swojej kariery, szczególnie w latach 2012-2014, kiedy jej utwory regularnie podbijały listy przebojów i były jednymi z najczęściej granych w stacjach radiowych. To właśnie wtedy zbudowała silną pozycję na polskiej scenie muzycznej i zdobyła szerokie grono fanów, którzy do dziś chętnie wracają do jej największych hitów. Niedawno Ewelina Lisowska zdradziła, dlaczego zniknęła z show-biznesu.

Choć rzadko pojawia się na ściankach, artystka nadal tworzy i rozwija swoją muzyczną drogę. Jej nowsze utwory nie osiągają już tak spektakularnego rozgłosu jak kiedyś. Sama wokalistka podchodzi do tego z dystansem - podkreśla, że nie zamierza się poddawać i wciąż chce robić muzykę w zgodzie ze sobą. Czy uważa, że droga artystów w naszym kraju jest sprawiedliwa?

Na pewno nie jest sprawiedliwa i nigdy nie będzie. Zresztą, nie da się tego do końca zmierzyć. Każdy z nas ma swoje marzenia, 120% wkłada w muzykę, którą tworzy. I myślę, że każdy ma takie marzenia, oczekiwania, że te projekty, za które się zabieramy będą odnosiły sukcesy. (...) Nie poddaję się, bo muzyka jest tym, co w życiu kocham wyznała.

