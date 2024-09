Za nami pierwsze odcinki "Good Luck Guys Polska", gdzie 12 uczestników zamieszkuje w egzotycznych warunkach bez jedzenia i wygód. Podzieleni na zespoły muszą rywalizować w wyzwaniach, ponieważ tylko zwycięstwa będą mogły sprawić, że ich warunki się poprawią. Już na samym początku Sylwia Madeńska została sparowana z Caroline Derpienski, co zupełnie nie było jej na rękę.

Amazon serwuje widzom nowe reality-show, w którym uczestnicy będą walczyć o przetrwanie. Wśród uczestników polskiej edycji znaleźli się: Angelika Mucha (Littlemooonster96), Monika Kociołek, Caroline Derpienski, Sylwia Madeńska, Sylwia Szostak, Marcela Leszczak, Michał Koterski, Dariusz Różański, Kacper Błoński, Michał Słania, Stifler i Jakub Filas.

Już na początku połączono uczestników w pary. Sylwii Madeńskiej trafił się duet z Caroline Depienski, z czego nie do końca była zadowolona:

Było to dla mnie bardzo trudne, że byłam z Caroline. Prywatnie lubię Caroline, ale od początku była mowa, że to będą pary damsko-męskie, też dlatego się zdecydowałam na pojechanie do dżungli

- tłumaczyła Sywia Madeńska w rozmowie z Party.pl.