Sandra Kubicka jest już spełniona, ponieważ niedawno została mamą Leonarda. Celebrytka niemalże codziennie porusza temat ciąży, porodu czy połogu, jednak fanów najbardziej ciekawi to, w jaki sposób Sandra Kubicka doszła tak szybko do formy z przed ciąży. Przed naszą kamerą celebrytka zdradziła swoją tajemnicę na idealny wygląd!

Sandra Kubicka o swojej figurze

Sandra Kubicka zyskała swoją popularność w czasach kiedy była modelką. Następnie porzuciła ten zawód i prężnie rozwijała swój profil na Instagramie. Jednak jej największym marzeniem było zostać mamą. Po narodzinach maleństwa Sandra Kubicka przeżywała ciężkie chwile, ponieważ Leonard urodził się jako wcześniak. Dziś są już w domu a maluszek szybko wrócił do zdrowia. Ukochana Alka Barona chętnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat macierzyństwa a wcześniej ciąży i trudów z nią związanych. Fanów interesuje jednak również to, jak udało jej się tak szybko wrócić do figury sprzed ciąży.

Mówię oczywiście o sobie, więc, żeby nie było, że tak musicie robić i to się sprawdzi(...) Bardzo duży wpływ miało to co robiłam przed ciążą - wyznała Kubicka.

Co miała na myśli? Zobaczcie nasze wideo.

