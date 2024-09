Roksana Węgiel i Kevin Mglej są małżeństwem niespełna od miesiąca, ale wygląda na to, że nadal żyją tym ważnym wydarzeniem. Para właśnie opublikowała w mediach społecznościowych film z ich ślubu, na który w skrócie można zobaczyć, jak wyglądał ten wyjątkowy dzień. Jedna z fanek nie ukrywa, że to najpiękniejsze, co widziała i nie kryje łez.

To najpiękniejsze co ostatnio zobaczyłam aż łezki poleciały napisała jedna z fanek Roksany Węgiel

Roksana Węgiel i Kevin Mglej pokazali film ze ślubu

Roksana Węgiel i Kevin Mglej dokładnie 25 sierpnia 2024 roku stanęli przed ołtarzem i wzięli ślub kościelny, a po tym ważnym wydarzeniu na młodą parę i ich gości czekało huczne wesele. Atrakcji było całe mnóstwo, a Roksana i Kevin rozpoczęli pierwszym tańcem na miarę finału "Tańca z Gwiazdami". Na weselu wśród gości nie zabrakło też niektórych uczestników z tanecznego show, a teraz młoda para pochwaliła się krótkim filmem, który przypomina zapowiedź romantycznego filmu. Co za wyjątkowe nagranie!

Fanki Roksany Węgiel nie ukrywają, że film z jej wesela poruszył ich do łez. Na nagraniu widać, jak para jest w siebie wpatrzona i to zdecydowanie był najpiękniejszy dzień:

Spokojnie mógłby to być zwiastun jakiegoś hollywoodzkiego filmu. Sztos!

Przysięgam, że to najpiękniejsze co ostatnio zobaczyłam aż łezki poleciały... Szczęścia młodej parze! Marzenie znaleźć w życiu taką piękną miłość

Super film, ujęcia z tańca sztos

To nie wszystko! Internauci, którzy przyznają, że nie lubią oglądać filmów z wesel tym razem są oczarowani i piszą:

Jak nie znoszę filmów z wesel, tak ten tutaj mógłbym oglądać na okrągło. Majstersztyk, tak powinny wyglądać wszystkie filmy weselne.

Pozamiatane, jest ogień, a look dronowy z pierwszego tańca... Sztos! Mega!

Oglądaliście? Też jesteście oczarowani?

