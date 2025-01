Roksana Węgiel, młoda wokalistka, oraz Kevin Mglej, producent muzyczny starszy od niej o osiem lat, poznali się podczas wspólnej pracy nad albumem Roxie. Ich znajomość szybko przerodziła się w uczucie, pomimo różnicy wieku.

Relacja Roksany Węgiel ze starszym od siebie Kevinem Mglejem od samego początku budziła kontrowersje, zwłaszcza że Kevin był już ojcem dziecka z poprzedniego związku. Pomimo krytyki, ich związek rozkwitał, a w marcu 2024 roku zdecydowali się na ślub cywilny, który odbył się w Wołominie. Kilka miesięcy później, 25 sierpnia 2024 roku, para powiedziała sobie sakramentalne "tak" w zabytkowym Kościele pw. św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni. Uroczystość była owiana tajemnicą, a szczegóły ujawniono dopiero po jej zakończeniu. Roksana wystąpiła w klasycznej koronkowej sukni ślubnej, a Kevin w eleganckim garniturze.

Po ceremonii odbyło się uroczyste przyjęcie w malowniczej winnicy "Piwnice Półtorak" na Pogórzu Dynowskim. Wśród gości znalazło się wiele znanych osobistości, a młoda para zachwyciła pierwszym tańcem, w którym Roksana wykorzystała swoje taneczne umiejętności z programu "Taniec z Gwiazdami". Choć ich związek początkowo wzbudzał wiele emocji, obecnie Roksana i Kevin cieszą się wspólnym życiem jako szczęśliwe małżeństwo, dzieląc się radosnymi chwilami z fanami w mediach społecznościowych. Nadal jednak nie brakuje wypominania Roxie, że wzięła ślub zdecydowanie za szybko. Piosenkarka podczas jednego z tegorocznych wywiadów zdradziła, co sądzi na ten temat.

Roksana Węgiel pojawiła się dziś (3 stycznia 2025 roku) w śniadaniówce "DD TVN", aby opowiedzieć o swoim najnowszym singlu "AH AH AH". Nie zabrakło również tematów związanych z chorobą młodziutkiej piosenkarki i ze ślubem. Prowadząca śniadaniówkę wróciła do wspomnień, jak to zarzucano Roksanie Węgiel, że jest jeszcze za młoda na ślub. Roxie szybko odpowiedziała: