Pod okiem charyzmatycznego Qczaja dwunastu influencerów wyrusza na ekstremalną przygodę do Malezji, gdzie czeka ich wyzwanie życia: przetrwanie na dzikiej, odległej plaży. Program, pełen niespodzianek i emocji, zyska dodatkowy charakter dzięki niepowtarzalnej energii, zadziorności i poczuciu humoru prowadzącego. Uczestnicy, przyzwyczajeni do wygód codziennego życia, zostaną rzuceni na głęboką wodę, rywalizując w duetach. Przekraczając swoje granice, walczyć będą nie tylko o przetrwanie, ale także o główną nagrodę - 100 000 zł, którą przeznaczą na cele charytatywne.

Reporterka Party.pl postanowiła zapytać Qczaja, z jakim odbiorem spotkały się trzy pierwsze odcinki show "Good Luck Guys". Prowadzący nie gryzł się w język i wyjawił nam całą prawdę. Zadowolony ze swojej pracy trener wyznał, że show jest na drugim miejscu w serwisie Prime Video, z czego pierwszy jest "Władca Pierścieni". Nie krył również, że wierzy w to, że show już niedługo pojawi się na miejscu pierwszym i stanie się jeszcze większym hitem niż jest.

Jeśli nie wygrali konkurencji, to naprawdę nie mieli co jeść. Tam było ogromne podirytowanie (...). Dla mnie to był szok my naprawdę byliśmy przerażeni

- dodał w dalszej części rozmowy trener.