Od pewnego czasu w mediach krążyły plotki, że Qczaj i Tomasz Nakielski rozstali się. Dotychczas byli już partnerzy nie komentowali tych medialnych rewelacji, jednak teraz w rozmowie z nami popularny trener w końcu przyznał, że niestety te doniesienia są prawdą.

To będzie mój jedyny komentarz, nie będę nad tym się rozwodził - miałem to napisać, ale to powiem - rozstaliśmy się z Tomaszem, natomiast nadal się wspieramy.

- przyznał w rozmowie z nami Qczaj