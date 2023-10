Od września 2020 roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą jeden z najpopularniejszych duetów telewizyjnych w Polsce. Widzowie w październiku 2022 dowiedzieli się, że prowadzący "Pytanie na śniadanie" są także parą w życiu prywatnym, co odbiło się szerokim echem w mediach. Od tej pory internauci jeszcze uważniej przyglądają się power couple TVP. Po powrocie z urlopu na antenie doszło do nietypowej sytuacji. Maciej Kurzajewski w pewnym momencie przerwał rozmowę. Co się stało?

Wpadka w "Pytaniu na śniadanie"

W poniedziałkowym wydaniu "Pytania na śniadanie" Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski znów pojawili się w studiu TVP. Tym razem prezenterzy rozmawiali m.in. o tym, jak dbać o cerę. W magazynie porannym gościła specjalistka od pielęgnacji. W pewnym momencie Maciej Kurzajewski przerwał rozmowę z ekspertką, wstał z kanapy i poszedł do kuchni.

Wpadka Macieja Kurzajewskiego w "Pytaniu na śniadanie" TVP VOD/Pytanie na śniadanie

Ja pójdę zwrócić uwagę kolegom z kuchni, żeby się zasłuchali jednak — powiedział dziennikarz.

Choć prowadzący "Pytanie na śniadanie" nagle wyszedł, kamery uchwyciły, jak Maciej Kurzajewski zmaga się z problemami technicznymi. Niezbędna okazała się pomoc kolegom ze studia, którzy zareagowali na trudności z odsłuchem prezentera. Na szczęście szybko poradzono sobie ze wpadką i gwiazdy mogły kontynuować program.

Ostatnie dni widzowie odpoczywali od obecności power couple TVP, która wzięła sobie krótki urlop. Niedawno Katarzyna Cichopek pokazała, jak świętuje urodziny. Z tej okazji prowadzący "Pytanie na śniadanie" wybrali się do Szkocji. Obecnie para rzuciła się już w wir obowiązków.

Zwracacie uwagę na nieplanowane wydarzenia w programach na żywo? W ubiegłym tygodniu także w "Dzień dobry TVN" doszło do wpadki — i to w trakcie występu gwiazdy.