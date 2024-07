Małgorzata Rozenek-Majdan nigdy nie kryła, że rodzina jest dla niej najważniejsza i potrafi odnaleźć balans między pracą, a życiem prywatnym. Teraz przed naszą kamerą wyjawiła, jak zamierza spędzić czas wakacyjny. Problem tkwi w tym, że jej syn Tadeusz ma pewne zobowiązania. Jakie? Zobaczcie sami!

Małgorzata Rozenek-Majdan jest niezwykle zapracowaną kobietą. Własna firma, praca w telewizji pochłaniają bardzo dużo czasu, a dodatkowo celebrytce zależy na świetnych relacjach rodzinnych. W rozmowie z naszym reporterem wyjawiła, jak spędzi czas ze swoimi synami podczas wakacji. Okazuje się, że dwóch najstarszych nie chcą już spędzać zbyt wiele czasu z rodzicami, a dodatkowo Tadeusz nie będzie mógł nacieszyć się wyjazdami, ponieważ ma zaległości w nauce!

Ci starsi nie do końca ten czas chcą spędzać z mamą... Staś za chwilę leci do Wiednia, jeszcze pojedzie do Francji, żeby zobaczyć wszystkie rzeczy związane ze studiami. Tadek będzie musiał usiąść i pouczyć się w te wakacje (...) to nie będą jego wymarzone wakacje, ale tak to jest, jak się nie uczysz w ciągu roku szkolnego

- wyjawiła Małgorzata.