Aneta Żuchowska przez długi czas nie mogła znaleźć prawdziwej miłości. Pewnego dnia zobaczyła jeden z sezonów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i pomyślała, że to idealny program dla jej przyjaciółki, która wówczas była singielką. Aneta określa siebie jako introwertyczkę, więc nie widziała szans, aby sama znaleźć się w świetle kamer i reflektorów. Co jednak zawarzyło na zmianie jej decyzji?

Aneta Żuchowska nie planowała udziału w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Gdy tylko zobaczyła jedną z polskiej edycji show, pomyślała, że to totalnie nie jest dla niej:

Mówię- matko święta, co w tej Polsce się wyprawia

Dlaczego więc postanowiła zgłosić się do programu, wiedząc, że będzie na językach milionowej publiczności?

Ja byłam tego strasznie ciekawa, jak to jest (...) jak ci psychologowie dobierają tych ludzi, co to są za testy, jakie pytania(...) jestem taka ciekawa, że po prostu idę! Na którejś z kolei rozmowie powiedzieli mi, że mają dla mnie męża

- powiedziała Aneta Żuchowska.