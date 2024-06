Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz wzięli ślub cywilny jeszcze w trakcie trwania ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami". Lada chwila ponownie powiedzą sobie tak, tym razem podczas pięknej uroczystości we Włoszech. W rozmowie z Party.pl opowiedzieli o początkach swojej relacji.

Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz o swoich poczatkach

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke zaprosili 80 osób na wesele we Włoszech. Nie ukrywają, że w kwestiach organizacji imprezy mieli sporo szczęścia. Panna młoda przyznała, że będzie miała aż dwie stylizacje. Niedawno w rozmowie z Party.pl, zakochani opowiedzieli nam, jak się poznali:

My się widywaliśmy na turniejach tańca towarzyskiego. Jeszcze do końca się nie znając pamiętamy siebie. Przynajmniej ja pamiętam -zaczął Jacek Jeschke.

Po chwili dodał:

Twoim marzeniem było, że będziesz ze mną tańczyć

Co na to Hanna Żudziewicz? Zobaczcie, co zdradzili nam małżonkowie.

