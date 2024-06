Karolina Gilon o udziale Fagaty w "Tańcu z Gwiazdami"

14. edycja "Tańca z Gwiazdami" okazała się prawdziwym hitem, a finałowa trójka uczestniczek zaprezentowała poziom, jaki można oglądać na konkursach tanecznych. Kolejna edycja powtórzy ten sukces? Wszystko zależy od uczestników, a wśród nich pojawi się Fagata? To dopiero byłoby zaskoczenie!

Karolina Gilon w wywiadzie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską zdradziła, co sądzi na temat pojawienia się Fagaty w "Tańcu z Gwiazdami". Jak wiadomo influencerka i gwiazda serwisu OnlyFans na swoim koncie ma też udział w programie Kuby Wojewódzkiego i mimo kontrowersji ma mocną pozycję w show-biznesie.

Każdy ma prawo do tańca... Jak dostała propozycję i ma tańczyć, to niech tańczy. Zobaczymy, jak umie wyginać ciało na OnlyFans, to może w 'Tańcu z Gwiazdami' sobie poradzi.

stwierdziła Karolina Gilon