Viki Gabor promuje swoją najnowszą płytę "Terminal 3". Ten album jest dla niej bardzo ważny nie tylko ze względów zawodowych, ale również dlatego, że pozwolił jej odkryć taką siebie, jakiej do tej pory nie znała:

Myślę, że to dziwnie zabrzmi, ale nie wiedziałam, że jestem taka wrażliwa.

Viki Gabor jest jedną z najpopularniejszych nastolatek w Polsce. Występowała w "The Voice Kids", wygrała Eurowizję Junior i pojawia się na największych scenach w kraju. Viki Gabor ukrywa jednak swoje życie prywatne w Polsce. Być może dlatego innym tak łatwo przychodzi ją oceniać. Przy okazji rozmowy o płycie "Terminal 3", wokalistka wyznała, że praca nad nią pozwoliła jej poznać lepiej samą siebie: