Mimo że Viki Gabor ma dopiero 16-lat to na swoim koncie ma już sporo sukcesów. Młoda gwiazda w 2019 roku wygrała Eurowizję Junior, co przyniosło jej ogromną sławę. Jednak jej popularność ma też słabe strony. Piosenkarka nie zamierzała tego ukrywać i w rozmowie z nami przyznała, czy ponownie zdecyduje się na udział w Konkursie Piosenki Eurowizji.

Viki Gabor wzięła udział w drugiej edycji The Voice Kids i po programie miała możliwość wystąpić na Eurowizji Junior. Jej piosenka „Superhero”, okazała się najlepsza i Gabor zajęła pierwsze miejsce. Aktualnie 16-latka realizuje swoją karierę w Polsce i kilka dni temu na rynku ukazał się jej długo wyczekiwany album zatytułowany "Terminal 3". A jakie plany ma Viki Gabor na przyszłość? Czy chciałaby jeszcze wciąć udział w Konkursie Piosenki Eurowizji i zrobić międzynarodową karierę?

Jeżeli będę chciała kiedyś na Eurowizji wystąpić to muszę dać z siebie więcej niż sto procent i się dobrze przygotować. (...) Jednak jest to duży konkurs. Jeżeli dobrze się pokażesz to możesz być praktycznie znanym na całym świecie

- przyznała.