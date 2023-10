Viki Gabor należy do grona najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. O jej sukcesach można pisać wiele - drugie miejsce w "The Voice Kids", czy wygrana Eurowizji Junior 2019 to tylko początek jej wielkich dokonań. Teraz młoda piosenkarka może dopisać kolejne, wielkie osiągnięcie. O co chodzi? Sprawdźcie szczegóły.

Wielkie wydarzenie w życiu Viki Gabor

Jak się bowiem okazało, Viki Gabor już niedługo wystąpi na Stadionie Narodowym. Nie będzie to jednak zwykły koncert, bo młoda artystka będzie supportem przed wielką, amerykańską gwiazdą, P!nk! Viki Gabor w rozmowie z naszym reporterem przyznała wprost, że do tej pory nie może w to uwierzyć.

- Byłam strasznie zaskoczona tym i jak mój menager do mnie powiedział, że "ma super newsa" [..] i on do mnie z takim tekstem, że "będziesz grała support przed Pink", to myślałam, że jakby nie wiem, żarty sobie robi. [...] Byłam strasznie zaskoczona, że ja... Ja do tej pory myślę, że to jest trochę dziwne, że to może być taki prank - mówi przed naszą kamerą Viki Gabor.

Koncert z pewnością zgromadzi tłumy fanów. Czy Viki Gabor odczuwa jakiś stres przed tym wielkim wydarzeniem?

- Ja mam tak dziwnie, że im więcej jest ludzi, tym mniej się stresuję, ale nie wiem, jak będzie akurat tu. To jest duża sprawa, naprawdę - dodała młoda wokalistka.

Co jeszcze zdradziła przed naszą kamerą Viki Gabor? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

