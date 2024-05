Ostatnia wizyta Viki Gabor w salonie fryzjerskim wywołała wielką sensację. Teraz młoda gwiazda ponownie zaskoczyła nową fryzurą, która okazała się strzałem w dziesiątkę. Te zdjęcia robią furorę w mediach społecznościowych. Sami zobaczcie!

Reklama

Viki Gabor pochwaliła się kolejną metamorfozą

Viki Gabor jest jedną najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia, która nie przestaje zaskakiwać. Młoda gwiazda rozpoczęła swoją karierę "The Voice Kids", a następnie wygrała Eurowizję Junior. Jednak ostatnio nie tylko jej talent przykuwa uwagę jej fanów, ale również zmiany wizerunkowe. Viki Gabor zmieniła kolor włosów na ognisty czerwień i wywołała lawinę komentarzy. Wygląda na to, że jej nowy look bardzo przypadł go gustu jej fanom, a ona sama postawiła na dalsze eksperymenty z fryzurą.

Na Instagramie Viki Gabor pojawiło się nowe zdjęcie, na którym możemy zobaczyć, że młoda gwiazda ma teraz kręcone włosy. 16-latka zaczęła bardzo mocno eksperymentować ze swoimi wizerunkiem, a jej fani są tym zachwyceni.

Zobacz także

Pod postem młodej gwiazdy pojawiło się mnóstwo komplementów, a internauci są jednogłośni w tym, że nowy look gwiazdy to strzał w dziesiątkę.

Wow Viki, jaka olśniewająca

Aww bardzo pasuje ci ten kolor

Omg. To tak mega wygląda — piszą internauci.

A wy jak oceniacie nową fryzurę Viki Gabor?

Reklama

Zobacz także: Viki Gabor zrezygnowała z show-biznesu po wpadce? Jest komentarz wokalistki

Instagram @vikigaborofficial