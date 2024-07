Oliwa Miśkiewicz z "Love Island" ujawniła kulisy związku z uczestnikiem "Top Model" Sashą Muzheiko. Para była ze sobą dwa lata, jednak czegoś brakowało. Uczestniczka show po raz pierwszy się tak otworzyła.

Oliwia Miśkiewicz wzięła udział w 1. edycji "Love Island", w której poznała Macieja Szewczyka. Parze nie tylko udało się dojść do finału, ale również przez jakiś czas tworzyli związek w życiu realnym. Niestety z czasem postanowili się rozstać. Po latach Oliwia zdradziła szczegóły 1. edycji "Love Island" i ujawniła jego kulisy. Jakiś czas później serce uczestniczki show ponownie było zajęte, tym razem przez byłego uczestnika "Top Model" Sashę Muzheiko. Związek pary przetrwał dwa lata, a zakochani nawet mieszkali nawet razem na Bali. Jednak z biegiem czasu i ta relacja się rozpadła. W rozmowie z Party.pl Oliwia zdradziła jego kulisy.

Zabrakło tego, żeby był trochę bardziej ogarnięty. Ja dwa lata czekałam na to, żeby jakby zaczął działać bardziej. Byłam cierpliwa, ale w pewnym momencie już przestałam być, to było dla mnie nieatrakcyjne — mężczyzna, który średnio sobie radził. Ludzie oceniają ''bo materialistka'', jakbym była materialistką, to bym nie zaczęła być z facetem, który jeździł na Uberze, kiedy go poznałam

— wyznała Oliwia.