W czwartek, 4 lipca rozpoczął się trzydniowy Festiwal Piękna w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Poznaliśmy już Mistera Supranational 2024, a teraz nadszedł czas, by dowiedzieć się, kto zostanie Miss Polski 2024! Czy będzie to Weronika Piątek, którą mieliśmy okazję poznać w 6. edycji "Love Island"?

Kim jest Weronika Piątek? Uczestniczka "Love Island" finalistką Miss Polski 2024

Wielkie emocje związane z Festiwalem Piękna w Nowym Sączu trwają. Dopiero co poznaliśmy Mistera Supranational 2024, którym okazał się reprezentant RPA, Fezile Mkhize, a już 5 lipca dowiemy się, kto zostanie nową Miss Polski. Do walki o tytuł najpiękniejszej Polki staną 32 piękne finalistki. Koronę laureatce przekaże Miss Polski 2023, Angelika Jurkowianiec. Czy słynna korona powędruje właśnie do uczestniczki 6. edycji "Love Island", Weroniki Piątek?

Weronika Piątek ma 23 lata i pochodzi z Ostródy, jednak od wielu lat mieszka w Warszawie. Jest studentką zarządzania na jednej z warszawskich uczelni, a także pracuje jako social media manager i content creator. Weronika świetnie radzi sobie także jako influencerka. Tylko na Instagramie zgromadziła ponad 150 tys. obserwatorów. Niewątpliwie do tego sukcesu przyczynił się też jej występ w programie "Love Island".

Przypomnijmy, że Weronika Piątek wystąpiła w 6. edycji miłosnego show Polsatu (teraz TV4) i dotarła aż do finału. Razem ze swoim ówczesnym partnerem, Kubą, udało jej się zdobyć trzecie miejsce. Ostatecznie jednak relacja tej dwójki rozpadła się niedługo po zakończeniu show.

Od czasu występu w hitowym programie stacji Polsat, Weronika przeszła małą metamorfozę. Przede wszystkim zdecydowała się nieco przyciemnić swój kolor włosów, a także pożegnała się z aparatem ortodontycznym. Dziś Weronika Piątek chce zawalczyć o tytuł najpiękniejszej Polki. Czy rzeczywiście nią zostanie? O tym przekonamy się już 5 lipca podczas Finałowej Gali Miss Polski 2024! Będziecie kibicować Weronice?

