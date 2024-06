Oliwia Miśkiewicz wzięła udział w 1. edycji "Love Island" i mimo że poznała Macieja, to ich relacja nie okazała się miłością na całe życie. Uczestniczka show zdradziła, czy pierwsza edycja znacznie różni się od tych dzisiejszych i czy udział w programie czymś ją zaskoczył. Koniecznie sprawdźcie!

Oliwia Miśkiewicz po latach zdradza szczegóły pierwszej edycji "Love Island"

Oliwia Miśkiewicz zdecydowała się wziąć udział w 1. edycji "Love Island". Uczestniczka show nie wiedziała, czego może się spodziewać po programie, ale ostatecznie udało jej się zbudować relację i dojść do finału. Na Wyspie Miłości Oliwia poznała Macieja Szewczyka, z którym później przez jakiś czas tworzyła związek. Jednak ich relacja dobiegła końca na tle skandalu. Od rozstania pary minęło już trochę czasu, a Oliwia cieszy się życiem podróżując i relacjonując to wszystko na swoim Instagramie, który liczy 180 tysięcy obserwujących. W rozmowie z Party.pl Oliwia wróciła wspomnieniami do 1. edycji "Love Island" i opowiedziała, czy te pierwsze edycje różnią się od tych najnowszych.

Bardzo się cieszę, że to była Polska edycja i że to była pierwsza, że to było świeże, nowe, że wszyscy o tym pisali, że było inaczej niż wydaje mi się w tych poprzednich edycjach — powiedziała Oliwia.

Zachęcamy do obejrzenia naszego materiału wideo powyżej, z którego dowiecie się, dlaczego Oliwia postanowiła wziąć udział w programie i dlaczego nie zdecydowała się na zagraniczną edycję, mimo że mieszka w Anglii.

