Karolina Gilon oficjalnie potwierdziła, że jest szczęśliwie zakochana. Jej partnerem okazał się być Mateusz Świerczyński z "Love Island" a o łączącym ich uczuciu poinformowała fanów z okazji jego urodzin. Teraz zdradziła, jak wygląda ich związek i okazuje się, że nie brakuje w nim namiętności. Na czas nagrywek do nowego sezonu "Love Island" będą musieli na chwilę się rozstać:

Prowadząca "Love Island" poruszyła nawet temat seksu.

Karolina Gilon i Mateusz z "Love Island" są parą. Fani domyślali się tego już od jakiegoś czasu, jednak dopiero teraz para zdecydowała przestać się ukrywać. Zakochani nie zdążyli się sobą wystarczająco nacieszyć, ponieważ Karolina musiała wyjechać na dwa miesiące do Hiszpanii, aby nagrać kolejny sezon miłosnego show. Niestety Mateusz nie może towarzyszyć Karolinie przez cały okres jej pracy, ale para nie wyobraża sobie rozłąki na dwa miesiące. Powód jest dość oczywisty- brak bliskości i brak seksu. Modelka przyznaje, że nie rozumie unikania tematu seksu. Jest to według niej bardzo ważna kwestia w związku, która buduje relacje i zachowuje bliskość między partnerami. Teraz, gdy Karolina musiała wyjechać na "Love Island" intymność jest utrudniona, ale Mateusz odwiedził już ukochaną, aby mogli spędzić kilka chwil razem.

Mój chłopak nie jedzie ze mną, ale na pewno mnie odwiedzi. Siedem tygodni wytrzymać bez siebie i bez bliskości byłoby trudno. Seks nie powinien być tematem tabu. To jest rzecz normalna, naturalna, nie ma w niej nic złego. Tak samo „Wyspiątka” w programie również mają do tego prawo, mają prawo do swojej intymności i uważam, że nie powinniśmy się wstydzić o tym mówić, a na pewno nie powinniśmy się czerwienić jak tylko pojawia się to słowo

- powiedziała w wywiadzie dla serwisu SuperExpress.