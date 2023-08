Zenek Martyniuk kupił sobie nowy dom! Okazuje się, że najpopularniejszy muzyk disco-polo właśnie tam spędzi zbliżającą się wielkimi krokami Wielkanoc. O tym, jak będą wyglądały rodzinne święta Zenka Martyniuka i jak wygląda ich nowy dom, w rozmowie z "Rewią" zdradziła jego żona, Danuta. Zobacz: Wegańska Wielkanoc. Czym zastąpić jajka Rodzinne święta Zenona Martyniuka Okazuje się, że Zenon Martyniuk kupił sobie stary dom z bali, stojący w okolicach Białowieży. To właśnie tam na święta zjedzie się rodzina muzyka disco-polo. To wiejski, drewniany dom, w środku są 100-letnie meble. Chcę pielęgnować ten styl, a przy okazji wspieram lokalne rękodzieło - w rozmowie z tabloidem zdradziła Danuta Martyniuk. A jak do świąt przygotowuje się rodzina Martyniuków? Jakich dań nie może zabraknąć na ich wielkanocnym stole? Cała rodzina kocha zapachy świątecznych potraw. Jaja, wędliny i sery korycińskie zamawiam tylko w jednym, zaufanym miejscu, a schab piekę sama. Ciasta to też moja specjalność, zwłaszcza sernik, który uwielbia Zenek. Tylko sękacz kupuję od ludzi, którzy robią go doskonale - przyznała żona Zenka Martyniuka. Zenon Martyniuk, jak co roku, osobiście wybierze się ze święconką do kościoła. W świątecznym koszyczku znajdzie się coś bardzo zaskakującego! Okazuje się, że są to zapałki! To taki nasz podlaski zwyczaj. Tymi zapałkami rozpala się uroczyście ogień w domowym piecu. Robiła tak moja prababcia, babcia i mama- zdradziła Danuta Martyniuk. Wygląda więc na to, że to będą bardzo rodzinne święta Zenka Martyniuka! Zobacz także: INSPIRACJE NA WIELKANOCNE WZORKI NA PAZNOKCIACH Zenon Martyniuk kupił sobie nowy dom. Muzyk disco-polo razem z rodziną spędzi w nim święta wielkanocne.