Cezary i Edyta Pazurowie są dowodem na to, że różnica w wieku związku nie jest żadną przeszkodą do zbudowania udanego małżeństwa. Para jest ze sobą bardzo szczęśliwa i nie ukrywają, że mają wielkie plany wakacyjne. Oboje postanowili łapać życie garściami! Tylko posłuchajcie o ich planach!

Cezary Pazura to jeden z najbardziej cenionych aktorów w Polsce, który zdobył sympatię widzów dzięki takim produkcją jak "13 posterunek" czy "Killer". Od wielu lat aktor jest związany z 26-lat młodszą Edytą, z którą doczekał się trójki dzieci: Amelii, Antoni i Rity. W maju Edyta i Cezary Pazurowie wzięli drugi ślub po 15-latach, a ceremonia najprawdopodobniej odbyła się na słonecznych Malediwach. Para pochwaliła się malowniczymi kadrami z wakacji, a niedawno oznajmili, że planują już kolejne. W rozmowie z Party.pl małżeństwo wyznało, że korzystają z każdej chwili życia i przestali zamartwiać się oszczędzaniem.

Najgorsze co może być to kolekcjonować pieniądze. Trzeba tego życia używać i my właśnie mamy taki intensywny czas od dwóch lat, że dużo podróżujemy. Też pracujemy, bo my lubimy pracować, bo to powoduje, że czujemy, że żyjemy, ale także dużo podróżujemy. Mamy teraz Sri Lankę, a później Bali

— wyznała Edyta Pazura.