Lata temu Edyta i Cezary Pazura poznali się w pociągu. Aktor już przy pierwszym spotkaniu był pewien, że 19-letnia wówczas Edyta zostanie jego żoną. Mimo dzielącej ich różnicy wieku dziś są szczęśliwym małżeństwem i rodzicami trójki dzieci: Amelii, Antoniego i Rity. W rozmowie z Party.pl małżonkowie opowiedzieli o swoim związku.

Cezary Pazura to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów i od lat zachwyca swoim talentem. 62-latek brał udział w takich produkcjach, jak m.in.: "13 posterunek", "Sztos" czy "Killer". Prywatnie Cezary Pazura już od wielu lat związany jest z 26 lat młodszą Edytą. Mimo że parze na początku związku nie dawano szans, udowodnili, że różnica wieku nie stanowi przeszkody. Małżonkowie doczekali się trójki dzieci i jak podkreślają, różnica wieku na razie jest dla nich nieodczuwalna.

Przeżyliśmy ze sobą 17 naprawdę fantastycznych lat, no i sobie sami życzymy, żeby to trwało jak najdłużej. Chyba lepiej nie myśleć, co będzie w przyszłości.

- wyznał Cezary.