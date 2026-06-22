Roksana Węgiel i Kevin Mglej są nierozłączni, odkąd pierwszy raz ujawnili światu, że są zakochani. Dziś tworzą szczęśliwą rodzinę, a 21-latka rozgadała się na temat pięknej relacji męża z jego synkiem.

Takim tatą jest Kevin Mglej. Roksana Węgiel zabrała głos

Niedawno Roksana Węgiel świętowała premierę płyty "Błękit". To materiał, nad którym pracowała przez ostatnie lata. Tego dnia mogła liczyć na nieocenione wsparcie ukochanego męża. To był wieczór, podczas którego królowała muzyka, jednak nie zabrakło również rodzinnych wstawek. W końcu razem z Roxie świętowali również jej bliscy.

W rozmowie z Party.pl, Roksana Węgiel zabrała głos na temat tego, jaką relację ze swoim synkiem ma Kevin Mglej. Maluch jest obecny w ich rodzinnym życiu:

Jest bardzo dobrym ojcem. Z mojej perspektywy, tak obserwując to, to czasem aż serce rośnie, jak się patrzy na niego w tej roli. To jest super, fajnie, że mamy kolejną osobę do kochania, że tak powiem.

Co jeszcze zdradziła nam Roksana Węgiel? Zobaczcie fragment naszej rozmowy w wideo powyżej.

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