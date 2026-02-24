Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan są małżeństwem od 2011 roku. Obecnie są szczęśliwymi rodzicami 14-letniej Hani oraz 6-letniego Henia. Chociaż są zgodnym małżeństwem, to nigdy nie ukrywali, że mierzyli się z kryzysami.

Barbara Kurdej-Szatan o kryzysie w małżeństwie

Popularność Rafała Szatana i Barbary Kurdej-Szatan sprawia, że wiele razy w mediach zdarza im się czytać doniesienia na swój temat. Pojawiały się również takie, które dotykały ich relacji. Jakiś czas temu Rafał Szatan podsumował to w rozmowie z Plejadą: "Raczej nie bierzemy tego do siebie i obśmiewamy takie plotki".

Nie ukrywają jednak, że w ich długoletnim związku też zdarzały się gorsze momenty. Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan, gdy mieli kryzys, zdecydowali się nawet na terapię, o czym opowiadali w programie "W moim stylu" Magdy Mołek: "Dużo nas to też nauczyło i myślę, że dużo nam to dało jako parze w takiej umiejętności rozmowy. My chyba dopiero od tego momentu nauczyliśmy się ze sobą rozmawiać tak bardziej szczerze". W ostatniej rozmowie z Party.pl. z kolei aktorka zapytana o "receptę na udany związek", odpowiedziała:

To jest normalne, jesteśmy wszyscy ludźmi, a jaka jest recepta? To jest tak, że niektóre pary się rozstają i to też jest ok. Istotą jest, aby się kochać, ale aby chcieć coś naprawić. Bo jak kochamy się ale nie chcemy tego ciągnąć to nic nie zrobisz.

Zobaczcie naszą rozmowę z aktorką, która odbyła się podczas wiosennej ramówki TVN. Znajdziecie ją w wideo powyżej.

