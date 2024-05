Za nami wielki finał tanecznego show Polsatu "Taniec z gwiazdami". "Kryształową Kulę" i nagrodę pieniężną ostatecznie zdobyli: Anita Sokołowska i Jacek Jeschke. Na podium uplasowali się również: Roksana Węgiel i Michał Kassin oraz Julia "Maffashion" Kuczyńska i Michał Danilczuk. Sokołowska otworzyła się przed fanami i zdradziła, co wydarzyło się chwile przed rozpoczęciem odcinka finałowego. Jesteście ciekawi?

Anita Sokołowska zwróciła się do Roxie i Maffashion

W niedzielny wieczór stało się jasne, że to Anita Sokołowska i Jacek Jaschke wygrali 14. edycję "Tańca z gwiazdami". Poprzeczka w tej edycji zawieszona była niezwykle wysoko i ciężko było wybrać najlepszych. Po wielu tygodniach to właśnie oni zdobyli Kryształową Kulę, a ich poruszający freestyle w finale na zawsze przejdzie do historii programu.

Kilka dni po wielkim finale, Anita postanowiła opublikować wyjątkowy post na Instagramie i wyznała, co wydarzyło się tuż przed rozpoczęciem odcinka finałowego. Sokołowska zwróciła się również do Roksany Węgiel i Julii Kuczyńskiej: co im przekazała?

Anita Sokołowska dodała poruszający post na swoim Instagramie, zwróciła się do Roxie i Maffashion:

Nigdy nie zapomnę słów, które powiedziałyśmy sobie stojąc razem tuż przed rozpoczęciem ostatniego odcinka ''Tańca z gwiazdami''. Była między nam energia życzliwości, wsparcia, sympatii. Takie chwile zapadają w sercu na zawsze - zaczęła Sokołowska.

Anita stwierdziła, że był to dla niej zaszczyt wystąpić na scenie "Tańca z gwiazdami" wraz z utalentowanymi kobietami.

Miałam niebywały zaszczyt wystąpić na jednej scenie z mądrymi, utalentowanymi kobietami. Maffashon, Roxie Węgiel - Wasze tańce były wspaniałe, pełne pasji i miłości do tego co robicie. Z całego serca Wam gratuluję - przyznała aktorka.

Sokołowska podkreśliła, że miała ogromne szczęście, mogąc pracować z tak profesjonalnym zespołem zaangażowanym w show:

Pozostaję w wielkim szacunku do Waszej pracy. Lecicie dalej piękne Motyle. Spełniajcie się. Jestem szczęściarą, że mogłam Was poznać. Wasza Anita - dodała.

Aktorka nie zapomniała o tanecznych partnerach Roksany i Julii. Postanowiła pogratulować i im:

Pa. Wielkie gratulacje dla Waszych wybitnych partnerów tanecznych. Michał Danilczuk, Michał Kassin - chłopaki, jesteście rewelacyjni - wyznała.

Oglądaliście wielki finał "Tańca z gwiazdami"? Komu kibicowaliście?

