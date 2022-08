Julia Kupiec jest jedną z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek najnowszego kontrowersyjnego show TVN 7 - "40 kontra 20" - gdzie wraz z grupą kochających czerpać z życia garściami tytułowych "czterdziestek" oraz pewnych siebie "dwudziestek" walczy o względy dwóch przystojniaków. To właśnie Senior - Robert Kochanek i jego młodszy kolega Junior - Bartosz Andrzejczak mają możliwość spędzenia szalonych wakacji w luksusowej greckiej posiadłości, gdzie na oczach milionów widzów są podrywani przez zjawiskowe piękności. Czy Julii udało się znaleźć miłość w programie? A może tuż po zakończeniu show ktoś skradł jej serce? Dziewczyna odpowiedziała! Julia Kupiec z "40 kontra 20" już jest zakochana? Julia Kupiec choć dołączyła do ekipy "40 kontra 20" dopiero w trzecim odcinku, już teraz uznawana jest za jedną z najlepiej zgranych z grupą dziewczyn, a także ich największą rywalkę. Ciemnowłosa piękność, jeszcze zanim pojawiła się w randkowym hicie TVN 7, robiła karierę jako influencerka. Jej instagamowe konto śledzi już ponad 227 tys. osób, a ta liczba stale rośnie. To właśnie tam ciemnooka piękność chętnie dzieli się z fanami zapowiedziami swoich najnowszych projektów zawodowych, makijażowymi, włosowymi i modowymi inspiracjami, wspomnieniami z wakacji, a także szczegółami swojego prywatnego życia. Zjawiskowa Julia Kupiec nie ukrywa, że ma za sobą operacje plastyczne , w tym powiększenie biustu oraz pośladków. Co więcej, dziewczyna chętnie zdradza, jakie relacje łączą ją z pozostałymi uczestniczkami "40 kontra 20" po zakończeniu zdjęć do programu. Wiemy, że Julia bardzo zaprzyjaźniła się z Kingą, Kamilą oraz Martą. A co łączy ją z głównymi bohaterami show? Czy to energiczny Robert skradł jej serce? A może...