Aneta Glam pokazała się w prześwitującej sukience. Internauta zarzucił jej, że na siłę chce się odmłodzić. Co na to gwiazda "Żon Miami"? Dosadnie odpowiedziała.

Pławiąca się w luksusach Aneta Glam to jedna z najpopularniejszych uczestniczek programu "Żony Miami". Udział w show przyniósł jej dużą rozpoznawalność i celebrytka jeszcze chętniej zaczęła dzielić się w mediach społecznościowych życiem u boku 71-letniego miliardera, George'a Wallnera. Związek Polki trwa już od ponad dekady. Na co dzień kobieta mieszka w prestiżowej dzielnicy Miami, ma do dyspozycji jacht oraz garderobę wartą fortunę. Aneta Glam często wywołuje burzę odważnymi stylizacjami. Ostatnio pokazała się prześwitującej sukience. Niektórzy internauci przypomnieli, że kobieta nie jest już nastolatką i przekroczyła granicę dobrego smaku. Celebrytka odpowiedziała.

"Żony Miami": Aneta Glam w transparentnej kreacji. "Za to mnie kochają"

Ostatnio Aneta Glam z "Żon Miami" pochwaliła się bardzo odważną stylizacją. Celebrytka wskoczyła w prześwitującą sukienkę i wiła się na nagraniu. Materiał wideo podpisała m.in. "ikona". Trzeba przyznać, że gwiazda show osłoniła naprawdę dużo.

Zobacz także: "Żony Miami": Helena Deeds zmniejszyła biust z miseczki D do A/B. "Wszystko jakoś tak szczuplej wygląda"

Instagram @anetaglam

- Syrenka — napisała.

Najwyraźniej jednak nie wszystkim podobają się śmiałe stylizacje Anety Glam. Jeden z internautów stwierdził, że celebrytka oszukuje swój wiek i na siłę stara się zachowywać, jakby była znacznie młodsza. W komentarzu pojawiła się niemiła uwaga.

Instagram @anetaglam

- Daleko ci do ikony. Kolejna blondynka, która przesadziła, próbując nadążyć za młodymi dziewczynami — czytamy.

Tym razem Aneta Glam nie zignorowała uszczypliwego komentarza i postanowiła odpowiedzieć na zaczepkę. Na wstępie gwiazda "Żon Miami" stwierdziła, że to młode dziewczyny szukają inspiracji w jej stylu. Dodała, że poza operacją piersi nie ingerowała w swój wygląd. Na koniec dodała, że dba o zdrowe odżywianie, dzięki czemu może pochwalić się świetną formą.

Instagram @anetaglam

- Niczego nie próbuję. Właściwie to młode dziewczyny próbują nadążyć za mną, jestem ich inspiracją i za to mnie kochają... Zrobiłam tylko operację piersi, reszta to zdrowy styl życia, zdrowe jedzenie i szczęśliwa dusza... Bo jesteś tym, co jesz, a wygląda na to, że jesz dużo [przyp. red. - emotikona ekskrementów]. Jak zgniły musisz być w środku, żeby tak napisać do kogoś, kogo nie znasz... Prawie zwróciłeś moją uwagę, biedactwo — odpowiedziała.

Zobacz także: "Żony Miami": Ewa Sama to siostra bliźniaczka Anny Głogowskiej?! Tylko u nas komentuje

Co myślicie o reakcji Anety Glam? Uważacie, że rzeczywiście jest inspiracją dla młodych dziewczyn?